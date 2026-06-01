Amical : Formation rentrante de la Tunisie face à l’Autriche

Voici la composition rntrante de la sélection tunisienne qui affrontera ce soir en amical l’Autriche :

Mouhib Chamekh, Ali Abdi, Montassar Talbi, Omar Rekik, Yan Valery, Ellyes Skhiri, Rani Khedhira, Hannibal Mejbri, Anis Ben Slimane, Ismael Gharbi, Firas Chawat.