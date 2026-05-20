CAF : Voici les pays candidats à l’organisation de la CAN 2028

Un dossier de candidature pour l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2028 a été déposé.

L’Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe ont officiellement déposé une candidature conjointe pour accueillir cette compétition.

L’édition 2027 sera coorganisée par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie