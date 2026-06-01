Amical : La Tunisie battue par l’Autriche

La sélection tunisienne s’est inclinée ce lundi face à l’Autriche (1-0) lors d’une rencontre amicale disputée dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde 2026.

Le prochain match amical sera disputé jeudi face à la Belgique avant de s’envoler pour le Mondial.