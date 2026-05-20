ELIM-CAN 2027 : Le calendrier des matchs de la Tunisie
20-05-2026
Voici le programme des matches de la sélection tunisienne aux éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 :
Journées 1 et 2 : du 21 septembre au 6 octobre 2026
1ère journée :
Tunisie – Ouganda
2ème journée :
Botswana – Tunisie
Journées 3 et 4 : du 9 au 17 novembre 2026
3ème journée :
Tunisie – Libye
4ème journée :
Libye – Tunisie
Journées 5 et 6 : du 22 au 30 mars 2027
5ème journée :
Ouganda – Tunisie
6ème journée :
Tunisie – Botswana
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