ELIM-CAN 2027 : Le calendrier des matchs de la Tunisie

Voici le programme des matches de la sélection tunisienne aux éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 :

Journées 1 et 2 : du 21 septembre au 6 octobre 2026

1ère journée :

Tunisie – Ouganda

2ème journée :

Botswana – Tunisie

Journées 3 et 4 : du 9 au 17 novembre 2026

3ème journée :

Tunisie – Libye

4ème journée :

Libye – Tunisie

Journées 5 et 6 : du 22 au 30 mars 2027

5ème journée :

Ouganda – Tunisie

6ème journée :

Tunisie – Botswana