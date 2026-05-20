ELIM-CAN 2027 : Le calendrier des matchs de la Tunisie

20-05-2026

Voici le programme des matches de la sélection tunisienne aux éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027 :

Journées 1 et 2 : du 21 septembre au 6 octobre 2026

1ère journée :

Tunisie – Ouganda

2ème journée :

Botswana – Tunisie

Journées 3 et 4 : du 9 au 17 novembre 2026

3ème journée :

Tunisie – Libye

4ème journée :

Libye – Tunisie

Journées 5 et 6 : du 22 au 30 mars 2027

5ème journée :

Ouganda – Tunisie

6ème journée :

Tunisie – Botswana

Fil d'actualités

Coupe de Tunisie : Le CSS vient difficilement à bout du Stade Gabes

20-05-2026

Coupe de Tunisie : L’ES Zarzis écarte le CAB

20-05-2026

Formation rentrante de l’ESZ face au CAB

20-05-2026

Formation rentrante du CSS face au Stade Gabesien

20-05-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

Foot Africain ELIM-CAN 2027 : Le calendrier des matchs de la Tun
Foot Africain CAF : Voici les pays candidats à l’organisa
Foot Africain ELIM-CAN 2027 : La Tunisie dans le groupe H
ELIM-CAN 2027 : La Tunisie dans le groupe H

Fil d'actualités

Coupe de Tunisie : Le CSS vient difficilement à bout du Stade Gabesien

20-05-2026

Coupe de Tunisie : L’ES Zarzis écarte le CAB

20-05-2026

Formation rentrante de l’ESZ face au CAB

20-05-2026

Formation rentrante du CSS face au Stade Gabesien

20-05-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025