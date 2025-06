Amical : La Tunisie domine le Burkina Faso

La sélection tunisienne a remporté son match amical face au Burkina Faso sur le score de 2 à 0, ce lundi au Stade Hamadi Agrebi de Radès. Une victoire méritée pour les Aigles de Carthage, qui ont su faire preuve de réalisme face à une sélection burkinabée accrocheuse.

Les buts ont été inscrits par Tapsoba contre son camp et Hazem Mastouri dans les arrêts de jeu.

La Tunisie disputera ses deux prochains matches amicaux face au Maroc et à la Zambie à Fes et à Casablanca les 06 et 10 juin prochains.