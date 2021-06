Amical : L’Algérie domine la Tunisie ! Voici les déclarations

La sélection tunisienne de Football s’est inclinée 2 à 0 face à son homologue algérienne, lors du match amical disputé vendredi soir au stade de Rades. Baghdad Bounedjah (19′) et Riyad Mahrez (28′) ont inscrit les buts de la rencontre.

Voici les déclarations :

Mondher Kebaier : « Nous avons mal entamé le match en perdant les duels. Les balles arrêtées et les déviations ont permis à l’adversaire, qui était meilleur que nous, de marquer deux buts. Nous avons amélioré notre rendement en deuxième période et nous aurions pu inscrire au moins un but. J’estime que nos joueurs n’ont pas démérité après la pause face à un adversaire qui était prêt ».

Jamel Belmadi : « Ce n’est pas la Tunisie qui a perdu 30 minutes mais c’est notre équipe qui est allée la chercher. Nous avons atteint notre objectif en marquant à deux reprises. Ensuite, les Tunisiens ont pris la possession de la balle mais leur domination était stérile ».

GnetNews