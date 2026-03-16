Autoroutes : la Tunisie se dote de panneaux à messages variables entre Tunis et Sousse

16-03-2026

La Société Tunisie Autoroutes lance l’installation de nouveaux équipements de signalisation intelligente, première étape d’un programme plus large de modernisation de la sécurité routière.

Les usagers de l’autoroute en direction de Sousse bénéficieront prochainement d’une information routière en temps réel. La Société Tunisie Autoroutes a lancé ce matin les travaux d’installation de panneaux à messages variables (PMV) au point kilométrique 9, en amont du péage de Mornag.

Ces équipements de signalisation dynamique permettront d’informer les conducteurs en temps réel sur l’état du trafic, de les alerter en cas de travaux, d’accidents ou d’embouteillages, et de leur délivrer des consignes de sécurité adaptées à la situation. L’objectif : fluidifier la circulation et améliorer la sécurité sur cet axe stratégique.

Dans une seconde phase, la STA prévoit l’installation de stations de pesage dynamique, un dispositif moderne permettant de contrôler le poids des poids lourds en mouvement, sans immobilisation du véhicule. Ce système contribuera à préserver l’infrastructure autoroutière, à renforcer la sécurité et à maintenir la fluidité du trafic.

Gnetnews

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