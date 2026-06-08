Bac 2026 : les neuf élèves détenus pour triche remis en liberté par le tribunal de Siliana

La chambre correctionnelle a fait droit aux demandes de mise en liberté, au lendemain de l’appel de la LTDH à privilégier des sanctions éducatives.

La chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Siliana a accepté ce lundi les demandes de remise en liberté des neuf élèves placés en détention provisoire dans le cadre d’affaires de fraude aux examens du baccalauréat 2026.

Cette décision intervient le jour même où la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH) avait publiquement appelé à renoncer aux poursuites pénales privatives de liberté à l’encontre des élèves impliqués dans des cas de triche, plaidant pour une réponse disciplinaire et éducative.