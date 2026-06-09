Baccalauréat 2026 : dernier délai ce mardi pour consulter et contester les notes de contrôle continu

Le ministère de l’Éducation rappelle que ce mardi 9 juin constitue la date limite pour que les candidats au baccalauréat session 2026 — élèves des classes terminales des établissements publics et privés — consultent leurs notes et codes de contrôle continu et déposent, le cas échéant, une réclamation.

Les données concernées sont le moyenne annuelle, le code de parcours scolaire, la moyenne finale en éducation physique et sportive, ainsi que la moyenne finale en travaux pratiques de technologie.

Les élèves sont invités à se connecter au portail www.edunet.tn pour vérifier leurs informations. En cas d’erreur constatée, un formulaire de réclamation est téléchargeable directement sur le site et doit être remis à la direction de l’établissement au plus tard ce jour.

Passé ce délai, aucune contestation ne pourra être prise en compte.