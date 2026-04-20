Baccalauréat 2026 : des cours de soutien en direct sur la plateforme « Joussour » dès ce mardi

Le ministère de l’Éducation propose aux lycéens une série de séances d’appui en ligne sur quatre jours, couvrant l’anglais, les SVT et l’électricité, à quelques semaines des épreuves nationales.

Une série de cours de soutien destinés aux candidats au baccalauréat sera lancée demain mardi 21 avril sur la plateforme numérique « Joussour » du ministère de l’Éducation, en diffusion en direct. Ces séances, réparties sur quatre jours cette semaine et la suivante, visent à consolider les acquis des élèves et à les aider à aborder l’examen national dans les meilleures conditions.

Un programme détaillé matière par matière

Le coup d’envoi sera donné mardi 21 avril à 19h avec un cours d’anglais d’une durée de 40 minutes, ouvert aux candidats de toutes les filières. La séance sera axée sur l’expression écrite autour du thème de la « fuite des cerveaux ».

Mercredi 22 avril à 16h, les élèves de la filière sciences expérimentales bénéficieront d’une première séance de sciences de la vie et de la Terre (SVT) d’une heure, suivie d’une deuxième séance dans la même matière le jeudi 23 avril à 15h, également d’une durée de 60 minutes.

Le programme inclut enfin une séance d’électricité dimanche 26 avril à midi, d’une durée de 90 minutes, réservée aux élèves de quatrième année secondaire de la filière sciences techniques.

L’ensemble de ces séances est accessible via la plateforme Joussour à l’adresse : edusoutien.education.tn

Les dates clés du baccalauréat 2026

Les épreuves de la session principale se dérouleront les 3, 4, 5, 8, 9 et 10 juin 2026, avec une publication des résultats prévue le mardi 23 juin. La session de contrôle aura lieu les 29 et 30 juin ainsi que les 1er et 2 juillet 2026, et ses résultats seront annoncés le dimanche 12 juillet 2026.