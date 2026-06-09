Baccalauréat 2026 : le ministre de l’Éducation inspecte le centre de collecte et de distribution de l’Institut Pierre de Coubertin

09-06-2026

Le ministre de l’Éducation, M. Noureddine Nouri, a effectué lundi soir une visite de terrain au centre de collecte et de distribution ouvert au lycée sportif Pierre de Coubertin à El Menzah, en compagnie du chef de cabinet et du délégué régional à l’Éducation de Tunis 1.

Le ministre a rencontré les responsables du centre ainsi que l’ensemble du personnel encadrant, dont il a entendu un rapport détaillé sur l’avancement des travaux. Il s’est personnellement rendu compte des infrastructures disponibles, des capacités logistiques et des conditions dans lesquelles s’effectue le travail.

M. Nouri a salué l’engagement et le dévouement des équipes pédagogiques dans l’accomplissement de leurs missions dans les délais impartis, appelant à maintenir une vigilance constante et un suivi rigoureux afin de garantir le bon déroulement de toutes les étapes de l’examen du baccalauréat session 2026, dans le strict respect de l’intégrité, de la transparence et du mérite.

En marge de cette visite, le ministre s’est également intéressé aux conditions de vie des élèves de l’élite sportive résidant à l’Institut. Il a inspecté le restaurant scolaire et s’est informé de la qualité des services qui leur sont prodigués. Une séance d’échange direct avec les élèves lui a permis d’écouter leurs préoccupations, avant de les exhorter à l’ardeur et à la persévérance, tant dans leurs disciplines sportives que dans leurs études, leur rappelant que la véritable élévation tient à l’alliance de l’excellence sportive et de la réussite scolaire, au service de la patrie.

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