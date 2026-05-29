Baccalauréat 2026 : les notes du contrôle continu consultables en ligne du 4 au 9 juin

29-05-2026

Le ministère de l’Éducation a annoncé, ce jeudi, l’ouverture de la consultation des notes et des codes du contrôle continu pour les élèves des classes terminales des lycées publics et privés, candidats à la session 2026 du baccalauréat. Cette opération se déroulera du 4 au 9 juin 2026.

Selon un communiqué du ministère, les élèves concernés peuvent accéder à leurs données personnelles via le portail officiel www.edunet.tn. Les informations publiées comprennent notamment la moyenne annuelle, la moyenne finale en éducation physique, ainsi que la moyenne finale des travaux pratiques pour la matière technologie.

Le ministère appelle l’ensemble des candidats à vérifier soigneusement l’exactitude des données affichées. En cas d’erreur, l’élève peut imprimer un formulaire de réclamation directement depuis le site et le déposer auprès de la direction de son lycée, qu’il soit public ou privé. La date limite pour le dépôt des réclamations est fixée au 9 juin 2026.

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