Basket : Les résultats et le classement après la sixième journée
19-10-2025
Voici les résultats des matches de la 6ème journée du championnat Pro A Basket-ball disputés cet après midi :
Groupe A :
Club Africain 82-63 DS Grombalia
Etoile du Sahel 90-86 JS Manazeh
EO Goulette Kram 82-71 Basket Club Mahdia
Classement :
1- Club Africain 12 pts
2- Etoile du Sahel 11 pts
3- JS Manazeh 9 pts
4- EO Goulette Kram 8 pts
5- DS Grombalia 7 pts
6- Basket Club Mahdia 7 pts
Groupe B :
AS Hammamet 51-54 Jeunesse Sportive Kairouanaise
ES Radessienne 60-71 Union Sportive Monastirienne
Stade Nabeulien 67-60 US Ansar
Classement :
1- Union Sportive Monastirienne 11 pts
2- Stade Nabeulien 11 pts
3- Jeunesse Sportive Kairouanaise 11 pts
4- ES Radessienne 8 pts
5- AS Hammamet 7 pts
6- US Ansar 6 pts