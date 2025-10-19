Basket : Les résultats et le classement après la sixième journée

Voici les résultats des matches de la 6ème journée du championnat Pro A Basket-ball disputés cet après midi :

Groupe A :

Club Africain 82-63 DS Grombalia

Etoile du Sahel 90-86 JS Manazeh

EO Goulette Kram 82-71 Basket Club Mahdia

Classement :

1- Club Africain 12 pts

2- Etoile du Sahel 11 pts

3- JS Manazeh 9 pts

4- EO Goulette Kram 8 pts

5- DS Grombalia 7 pts

6- Basket Club Mahdia 7 pts

Groupe B :

AS Hammamet 51-54 Jeunesse Sportive Kairouanaise

ES Radessienne 60-71 Union Sportive Monastirienne

Stade Nabeulien 67-60 US Ansar

Classement :

1- Union Sportive Monastirienne 11 pts

2- Stade Nabeulien 11 pts

3- Jeunesse Sportive Kairouanaise 11 pts

4- ES Radessienne 8 pts

5- AS Hammamet 7 pts

6- US Ansar 6 pts