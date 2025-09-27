Basket-Pro A-J01 : Voici les résultats et le classement

Voici les résultats des matches de la première journée du championnat Pro A Basket-ball disputés ce samedi :

Groupe A :

Basket Club Mahdia 89-56 EO Goulette Kram

JS Manazeh 69-77 Etoile du Sahel

DS Grombalia 77-91 Club Africain

Groupe B :

Union Sportive Monastirienne 81-54 ES Radessienne

Jeunesse Sportive Kairouanaise 95-58 AS Hammamet

US Ansar 48-63 Stade Nabeulien

Classement :

Groupe A :

1- Basket Club Mahdia 2 pts

2- Club Africain 2 pts

3- Etoile du Sahel 2 pts

4- JS Manazeh 1 pt

5- DS Grombalia 1 pt

6- EO Goulette Kram 1 pt

Groupe B :

1- Jeunesse Sportive Kairouanaise 2 pts

2- Union Sportive Monastirienne 2 pts

3- Stade Nabeulien 2 pts

4- US Ansar 1 pt

5- ES Radessienne 1 pt

6- AS Hammamet 1 pt