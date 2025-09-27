Basket-Pro A-J01 : Voici les résultats et le classement
27-09-2025
Voici les résultats des matches de la première journée du championnat Pro A Basket-ball disputés ce samedi :
Groupe A :
Basket Club Mahdia 89-56 EO Goulette Kram
JS Manazeh 69-77 Etoile du Sahel
DS Grombalia 77-91 Club Africain
Groupe B :
Union Sportive Monastirienne 81-54 ES Radessienne
Jeunesse Sportive Kairouanaise 95-58 AS Hammamet
US Ansar 48-63 Stade Nabeulien
Classement :
Groupe A :
1- Basket Club Mahdia 2 pts
2- Club Africain 2 pts
3- Etoile du Sahel 2 pts
4- JS Manazeh 1 pt
5- DS Grombalia 1 pt
6- EO Goulette Kram 1 pt
Groupe B :
1- Jeunesse Sportive Kairouanaise 2 pts
2- Union Sportive Monastirienne 2 pts
3- Stade Nabeulien 2 pts
4- US Ansar 1 pt
5- ES Radessienne 1 pt
6- AS Hammamet 1 pt