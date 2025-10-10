Basket-Pro A-J05 : Les résultats des matchs de vendredi

10-10-2025

Voici les résultats des rencontres de la 5ème journée du groupe B au championnat Pro A Basket-ball disputées ce vendredi:

Stade Nabeulien 75-67 AS Hammamet

Union Sportive Monastirienne 72-62 US Ansar

Samedi 11 octobre :

ES Radessienne 18h00 Jeunesse Sportive Kairouanaise

Classement :

1- Union Sportive Monastirienne 9 pts

2- Stade Nabeulien 9 pts

3- ES Radessienne 6 pts (-1 m)

4- AS Hammamet 6 pts

5- Jeunesse Sportive Kairouanaise 5 pts (-2 m)

6- US Ansar 4 pts (-1 m)

Fil d'actualités

ELIM-CM26-Zone AFR : La Tunisie étrille Sao Tomé et Principe

10-10-2025

ELIM-CM26-Zone AFR : Les résultats des matchs de vendredi

10-10-2025

ELIM-CM26-Zone EURO : Les résultats des matchs de vendredi

10-10-2025

Formation rentrante de la Tunisie face à Sao Tomé et Principe

10-10-2025

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l'IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l'Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

