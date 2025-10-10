Basket-Pro A-J05 : Les résultats des matchs de vendredi
10-10-2025
Voici les résultats des rencontres de la 5ème journée du groupe B au championnat Pro A Basket-ball disputées ce vendredi:
Stade Nabeulien 75-67 AS Hammamet
Union Sportive Monastirienne 72-62 US Ansar
Samedi 11 octobre :
ES Radessienne 18h00 Jeunesse Sportive Kairouanaise
Classement :
1- Union Sportive Monastirienne 9 pts
2- Stade Nabeulien 9 pts
3- ES Radessienne 6 pts (-1 m)
4- AS Hammamet 6 pts
5- Jeunesse Sportive Kairouanaise 5 pts (-2 m)
6- US Ansar 4 pts (-1 m)