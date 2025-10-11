Basket-Pro A : Résultats des matchs de samedi

11-10-2025

Voici les résultats des matches de la 5ème journée du championnat Pro A Basket-ball disputés ce samedi :

Groupe A :

Club Africain 92-52 Basket Club Mahdia

DS Grombalia 62–72 JS Manazeh

Etoile du Sahel 88-55 EO Goulette Kram

Classement :

1- Club Africain 10 pts

2- Etoile du Sahel 9 pts

3- JS Manazeh 8 pts

4- DS Grombalia 6 pts

5- Basket Club Mahdia 6 pts

6- EO Goulette Kram 6 pts

Groupe B :

ES Radessienne 48-69 Jeunesse Sportive Kairouanaise

Classement :

1- Union Sportive Monastirienne 9 pts

2- Stade Nabeulien 9 pts

3- Jeunesse Sportive Kairouanaise 7 pts (-1 m)

4- ES Radessienne 7 pts

5- AS Hammamet 6 pts

6- US Ansar 4 pts (-1 m)

