Basket-Pro A : Résultats des matchs de samedi
11-10-2025
Voici les résultats des matches de la 5ème journée du championnat Pro A Basket-ball disputés ce samedi :
Groupe A :
Club Africain 92-52 Basket Club Mahdia
DS Grombalia 62–72 JS Manazeh
Etoile du Sahel 88-55 EO Goulette Kram
Classement :
1- Club Africain 10 pts
2- Etoile du Sahel 9 pts
3- JS Manazeh 8 pts
4- DS Grombalia 6 pts
5- Basket Club Mahdia 6 pts
6- EO Goulette Kram 6 pts
Groupe B :
ES Radessienne 48-69 Jeunesse Sportive Kairouanaise
Classement :
1- Union Sportive Monastirienne 9 pts
2- Stade Nabeulien 9 pts
3- Jeunesse Sportive Kairouanaise 7 pts (-1 m)
4- ES Radessienne 7 pts
5- AS Hammamet 6 pts
6- US Ansar 4 pts (-1 m)