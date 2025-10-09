Basket : Programme de la cinquième journée Pro A
09-10-2025
Voici le programme de la 5ème journée du championnat Pro A Basket-ball :
Groupe A :
Samedi 11 octobre :
Club Africain 13h00 Basket Club Mahdia
DS Grombalia 18h00 JS Manazeh
Etoile du Sahel 18h00 EO Goulette Kram
Classement :
1- Club Africain 8 pts
2- Etoile du Sahel 7 pts
3- JS Manazeh 6 pts
4- DS Grombalia 5 pts
5- Basket Club Mahdia 5 pts
6- EO Goulette Kram 5 pts
Groupe B :
Vendredi 10 octobre :
Stade Nabeulien 18h00 AS Hammamet
Union Sportive Monastirienne 18h00 US Ansar
ES Radessienne 18h00 Jeunesse Sportive Kairouanaise
Classement :
1- Union Sportive Monastirienne 7 pts
2- Stade Nabeulien 7 pts
3- ES Radessienne 6 pts
4- Jeunesse Sportive Kairouanaise 5 pts (-1 m)
5- AS Hammamet 5 pts
6- US Ansar 3 pts (-1 m)