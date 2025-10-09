Basket : Programme de la cinquième journée Pro A

09-10-2025

Voici le programme de la 5ème journée du championnat Pro A Basket-ball :

Groupe A :

Samedi 11 octobre :

Club Africain 13h00 Basket Club Mahdia

DS Grombalia 18h00 JS Manazeh

Etoile du Sahel 18h00 EO Goulette Kram

Classement :

1- Club Africain 8 pts

2- Etoile du Sahel 7 pts

3- JS Manazeh 6 pts

4- DS Grombalia 5 pts

5- Basket Club Mahdia 5 pts

6- EO Goulette Kram 5 pts

Groupe B :

Vendredi 10 octobre :

Stade Nabeulien 18h00 AS Hammamet

Union Sportive Monastirienne 18h00 US Ansar

ES Radessienne 18h00 Jeunesse Sportive Kairouanaise

Classement :

1- Union Sportive Monastirienne 7 pts

2- Stade Nabeulien 7 pts

3- ES Radessienne 6 pts

4- Jeunesse Sportive Kairouanaise 5 pts (-1 m)

5- AS Hammamet 5 pts

6- US Ansar 3 pts (-1 m)

