Basket : Résultats de la cinquième journée
14-01-2026
Voici les résultats des rencontres de la cinquième journée de la phase de play-off du championnat Pro A Basket-ball disputées ce mercredi :
Stade Nabeulien 80-90 Etoile du Sahel
Jeunesse Sportive Kairouanaise 77-67 JS Manazeh
Union Sportive Monastirienne 59-54 Club Africain
Classement :
1- US Monastirienne 28 pts (+58)
2- Club Africain 28 pts (+49)
3- JS Kairouanaise 27 pts (-3)
4- Etoile du Sahel 26 pts (+11)
5- Stade Nabeulien 23 pts (-48)
6- JS Manazeh 21 pts (-66)