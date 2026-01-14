Basket : Résultats de la cinquième journée

Voici les résultats des rencontres de la cinquième journée de la phase de play-off du championnat Pro A Basket-ball disputées ce mercredi :

Stade Nabeulien 80-90 Etoile du Sahel

Jeunesse Sportive Kairouanaise 77-67 JS Manazeh

Union Sportive Monastirienne 59-54 Club Africain

Classement :

1- US Monastirienne 28 pts (+58)

2- Club Africain 28 pts (+49)

3- JS Kairouanaise 27 pts (-3)

4- Etoile du Sahel 26 pts (+11)

5- Stade Nabeulien 23 pts (-48)

6- JS Manazeh 21 pts (-66)