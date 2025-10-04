Basket : Résultats des matchs de la troisième journée du groupe B

04-10-2025

Voici les résultats des rencontres de la troisième journée du groupe B au championnat Pro A Basket-ball disputées ce samedi :

Jeunesse Sportive Kairouanaise 58-65 Union Sportive Monastirienne

ES Radessienne 56-70 Stade Nabeulien

AS Hammamet 79-78 (AP) US Ansar

Classement :

1- Union Sportive Monastirienne 6 pts

2- Jeunesse Sportive Kairouanaise 5 pts

3- Stade Nabeulien 5 pts

4- ES Radessienne 4 pts

5- AS Hammamet 4 pts

6- US Ansar 3 pts

