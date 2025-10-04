Basket : Résultats des matchs de la troisième journée du groupe B
04-10-2025
Voici les résultats des rencontres de la troisième journée du groupe B au championnat Pro A Basket-ball disputées ce samedi :
Jeunesse Sportive Kairouanaise 58-65 Union Sportive Monastirienne
ES Radessienne 56-70 Stade Nabeulien
AS Hammamet 79-78 (AP) US Ansar
Classement :
1- Union Sportive Monastirienne 6 pts
2- Jeunesse Sportive Kairouanaise 5 pts
3- Stade Nabeulien 5 pts
4- ES Radessienne 4 pts
5- AS Hammamet 4 pts
6- US Ansar 3 pts