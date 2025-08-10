Basket : Voici la composition du nouveau bureau fÃ©dÃ©ral

10-08-2025

La liste de Sofiene Jeribi a remportÃ© aujourd’hui l’Ã©lection du nouveau bureau directeur de la FÃ©dÃ©ration Tunisienne de Basket-ball.

Cette liste comprend les membres suivants :

PrÃ©sident : Sofiene Jeribi

Vice-prÃ©sident : Mohamed Raouf Rekik

Membres : Salah Mejri, Mehdi Sami Ajimi, Amal Daoued, Wajih Alouini, Slim Chebbi, Olfa Marsaoui, Marouane Hammami, Habiba Saadoun, Tarek Hassouna, Najmeddine Fayadhi.

Cette liste Ã©tait en concurrence dans cette Ã©lection avec celle de Jalel Ben Tekaya.

