Basket : Voici le format de la saison PRO A

La Fédération Tunisienne de Basket-ball a communiqué le format de la nouvelle saison du championnat Pro A.

La première phase sera composée de deux groupes de six clubs chacune.

A l’issue des dix premières journées, les trois premiers de chaque groupe se qualifieront en phase de play-off.

Les quatre premiers de cette deuxième phase disputeront le super play-off dont les deux premiers iront disputer la finale du championnat.

Les manches de super play-off et de la finale seront disputées au meilleur des cinq matches.

Les groupes de la première phase seront constitués des clubs suivants :

Groupe A : Club Africain, Etoile du Sahel, JS Manazeh, Basket Club Mahdia, DS Grombalia, EO Goulette Kram.

Groupe B : Union Sportive Monastirienne, Jeunesse Sportive Kairouanaise, ES Radessienne, US Ansar, Stade Nabeulien, AS Hammamet.