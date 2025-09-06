Basket : Voici le format de la saison PRO A
La Fédération Tunisienne de Basket-ball a communiqué le format de la nouvelle saison du championnat Pro A.
La première phase sera composée de deux groupes de six clubs chacune.
A l’issue des dix premières journées, les trois premiers de chaque groupe se qualifieront en phase de play-off.
Les quatre premiers de cette deuxième phase disputeront le super play-off dont les deux premiers iront disputer la finale du championnat.
Les manches de super play-off et de la finale seront disputées au meilleur des cinq matches.
Les groupes de la première phase seront constitués des clubs suivants :
Groupe A : Club Africain, Etoile du Sahel, JS Manazeh, Basket Club Mahdia, DS Grombalia, EO Goulette Kram.
Groupe B : Union Sportive Monastirienne, Jeunesse Sportive Kairouanaise, ES Radessienne, US Ansar, Stade Nabeulien, AS Hammamet.