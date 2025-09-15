Ben Arous : Un suspect arrêté après un braquage dans une agence bancaire

Les agents de la brigade centrale de lutte contre la criminalité de la Garde nationale à Ben Arous ont interpellé un jeune homme soupçonné d’être impliqué dans un braquage survenu vendredi dernier dans une agence bancaire à Boumhel.

Selon les premiers éléments de l’enquête, un individu masqué avait fait irruption dans l’agence, brandissant un pistolet – dont l’authenticité n’a pas encore été confirmée – et avait menacé les personnes présentes avant de contraindre le caissier à lui remettre une somme d’argent, puis de prendre la fuite.

Grâce à des investigations approfondies et à l’exploitation d’outils techniques et scientifiques, les forces de l’ordre ont réussi à identifier et arrêter le suspect. Après consultation du Parquet près le tribunal de première instance de Ben Arous, le jeune homme a été placé en garde à vue, en attendant la poursuite des investigations.

Gnetnews