Bizerte : 18 navires de la Flottille Soumoud quittent le port de plaisance de Bizerte à destination de Gaza

15-09-2025

Dix-huit navires appartenant à la « Flottille Soumoud», qui milite pour la levée du blocus sur Gaza, ont quitté lundi 15 septembre 2025 le port de plaisance Cap 3000 à Bizerte, selon un responsable de la direction du port.

Au total, 22 navires multinationaux avaient accosté ces derniers jours à Bizerte. Quatre d’entre eux sont restés à quai en raison de réparations techniques nécessaires avant de pouvoir reprendre la mer en toute sécurité.

Un accueil chaleureux à Bizerte

Le responsable a souligné que les équipages, venus de divers pays, ont reçu un soutien massif de la population locale et des visiteurs, qui se sont mobilisés dès leur arrivée pour leur fournir vivres, assistance et appui logistique. Les autorités tunisiennes — sécurité, garde maritime, douanes, protection civile — ainsi que plusieurs organisations de la société civile, à l’instar du Croissant-Rouge tunisien, ont également apporté leur aide et assuré toutes les facilités.

Des départs marquants

La première embarcation à quitter le port a été le navire espagnol « Marinette », samedi dernier, sous le commandement du capitaine tunisien Abderrahman Lazzem, originaire de Bizerte. Le dernier navire à prendre le large ce lundi a été l’algérien « Sultana », dirigé par un capitaine tunisien, avec à son bord 12 personnes de nationalités tunisienne, algérienne et sud-africaine.

Cette nouvelle étape de la flottille s’inscrit dans son objectif déclaré : briser le blocus imposé à Gaza et attirer l’attention internationale sur la situation humanitaire dans la région.

