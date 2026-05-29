Bizerte : sept morts et six blessés dans une collision frontale à El Alia

Sept personnes ont perdu la vie et six autres ont été blessées, dont un enfant âgé de quatre ans, dans un grave accident de la route survenu ce jeudi sur la route nationale n°8, au niveau de Tala, dans la délégation d’El Alia à Bizerte.

La collision, impliquant deux véhicules, a provoqué un bilan particulièrement lourd. Les six blessés, dont l’état varie selon les cas, ont été pris en charge et évacués vers l’Hôpital local d’El Alia et l’Hôpital universitaire Habib Bougatfa de Bizerte, selon des sources médicales.