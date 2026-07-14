Bulletin météo : chaleur en hausse au Nord et au Centre, avec des maximales atteignant 46°C

Le ciel restera parsemé de quelques nuages sur l’ensemble du pays, devenant plus denses en fin de journée dans les régions de l’Ouest.

Côté vents, ceux-ci souffleront de secteur sud sur le Nord et le Centre, et de secteur est dans le Sud, avec une intensité faible à modérée. Ils se renforceront relativement en après-midi, à proximité des côtes ainsi que dans l’extrême sud du pays, où ils pourraient localement soulever du sable et de la poussière.

En mer, une faible agitation est prévue, devenant progressivement plus marquée au Nord et dans le golfe de Hammamet.

Sur le plan des températures, une hausse est attendue au Nord et au Centre, tandis qu’une légère baisse se dessine dans le Sud-ouest. Les maximales varieront entre 35 et 40°C dans les régions côtières de l’Est, et entre 41 et 46°C sur le reste du territoire, avec l’apparition du sirocco.