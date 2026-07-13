Bulletin météo : ciel partiellement nuageux ce lundi, températures en baisse à l’Est

13-07-2026

L’Institut national de la météorologie annonce un temps partiellement nuageux pour ce lundi 13 juillet 2026, avec une densification progressive de la couverture nuageuse en cours d’après-midi sur le Centre-ouest et le Sud-ouest du pays.

Côté températures, une baisse est attendue dans les régions de l’Est, tandis qu’elles resteront élevées à l’Ouest.

Le vent soufflera de secteur est, faible à modéré, avant de se renforcer relativement en après-midi à proximité des côtes ainsi que dans le Sud.

En mer, une agitation sera observée dans le golfe de Gabès, tandis que le reste du littoral connaîtra une mer peu agitée.

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