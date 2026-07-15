Bulletin mÃ©tÃ©o : la chaleur persiste, jusqu’Ã  47Â°C attendus dans l’intÃ©rieur du pays

15-07-2026

Le temps sera chaud ce matin, avec un ciel clair Ã  peu nuageux sur la majoritÃ© des rÃ©gions, devenant plus dense sur les reliefs de l’Ouest en cours d’aprÃ¨s-midi.

Les vents souffleront de secteur sud, faibles Ã  modÃ©rÃ©s, avant de s’orienter vers le secteur nord dans le Nord du pays, et vers le secteur est au Centre et au Sud.

En mer, on observera une faible agitation.

Les tempÃ©ratures resteront Ã©levÃ©es, avec des maximales comprises entre 38 et 42Â°C dans les rÃ©gions cÃ´tiÃ¨res et les zones de relief, contre 43 Ã  47Â°C sur le reste du territoire, oÃ¹ le sirocco fera Ã  nouveau son apparition.

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