Bulletin météo : légère baisse à l’Est, chaleur toujours extrême ailleurs avec jusqu’à 48°C
16-07-2026
Le temps sera chaud et peu nuageux sur la plupart des régions ce jeudi 16 juillet 2026.
Le vent soufflera de secteur est, relativement fort dans le sud, et faible à modéré ailleurs. La mer sera calme à peu agitée.
Les températures connaîtront une légère baisse à proximité des côtes est, avec des maximales comprises entre 34 et 38°C, tandis qu’elles resteront très élevées sur le reste du pays, oscillant entre 42 et 48°C, sous l’effet du sirocco.