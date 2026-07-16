Bulletin météo : légère baisse à l’Est, chaleur toujours extrême ailleurs avec jusqu’à 48°C

Le temps sera chaud et peu nuageux sur la plupart des régions ce jeudi 16 juillet 2026.

Le vent soufflera de secteur est, relativement fort dans le sud, et faible à modéré ailleurs. La mer sera calme à peu agitée.

Les températures connaîtront une légère baisse à proximité des côtes est, avec des maximales comprises entre 34 et 38°C, tandis qu’elles resteront très élevées sur le reste du pays, oscillant entre 42 et 48°C, sous l’effet du sirocco.