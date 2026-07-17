Bulletin mÃ©tÃ©o : nouvelle hausse des tempÃ©ratures, jusqu’Ã 48Â°C attendus ce vendredi

Le temps sera trÃ¨s chaud en Tunisie ce vendredi 17 juillet 2026, avec une nette hausse des tempÃ©ratures. Les maximales oscilleront entre 39 et 43Â°C sur les cÃ´tes est et les hauteurs, et entre 44 et 48Â°C sur le reste du pays, sous l’effet du sirocco.

Le ciel sera gÃ©nÃ©ralement dÃ©gagÃ© sur l’ensemble du territoire. Des cellules orageuses locales pourraient toutefois se former en cours d’aprÃ¨s-midi sur les hauteurs du nord et du centre, accompagnÃ©es de quelques prÃ©cipitations.

Le vent soufflera de secteur sud-ouest sur le nord et le centre, et de secteur est dans le sud, avec une intensitÃ© faible Ã modÃ©rÃ©e. En fin de journÃ©e, il s’orientera vers le secteur est et se renforcera relativement dans l’extrÃªme sud, oÃ¹ des phÃ©nomÃ¨nes locaux de sable sont attendus.

En mer, on observera une agitation faible Ã calme.