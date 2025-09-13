Bundesliga-J03 : Le Bayern piétine Hambourg

13-09-2025

Le Bayern Munich a dominé le match qui l’opposait à Hambourg, s’imposant sur le score sans appel de 5-0 à l’Allianz Arena. Dès le début de la rencontre, le Bayern a pris les devants grâce à des buts rapides de Serge Gnabry (3e minute) et Aleksandar Pavlovic (9e minute), ce dernier sur une passe décisive d’Harry Kane.

La suite du match a confirmé la nette supériorité des Bavarois, qui ont alourdi le score par un penalty d’Harry Kane à la 26e minute et un but de Luis Diaz à la 29e minute. Avec 83% de possession de balle et de nombreuses occasions, le Bayern a livré une performance impressionnante et a conforté sa place en tête de la Bundesliga.

Fil d'actualités

Serie A-J03 : La Juve vient à bout de l’Inter

13-09-2025

Ligue 1-J05 : L’Espérance tombe au Bardo ! USMo-ESS dos à do

13-09-2025

Bundesliga-J03 : Le Bayern piétine Hambourg

13-09-2025

Handball-J05 : Les résultats des matchs de samedi

13-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Allemagne Bundesliga-J03 : Le Bayern piétine Hambourg
Allemagne Bundesliga : La Bayern aux forceps
Allemagne Bundesliga : Le Bayern piétine Leipzig
Allemagne Allemagne : Le Bayern remporte la Supercoupe

Fil d'actualités

Serie A-J03 : La Juve vient à bout de l’Inter

13-09-2025

Ligue 1-J05 : L’Espérance tombe au Bardo ! USMo-ESS dos à dos

13-09-2025

Bundesliga-J03 : Le Bayern piétine Hambourg

13-09-2025

Handball-J05 : Les résultats des matchs de samedi

13-09-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025