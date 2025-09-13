Bundesliga-J03 : Le Bayern piétine Hambourg

Le Bayern Munich a dominé le match qui l’opposait à Hambourg, s’imposant sur le score sans appel de 5-0 à l’Allianz Arena. Dès le début de la rencontre, le Bayern a pris les devants grâce à des buts rapides de Serge Gnabry (3e minute) et Aleksandar Pavlovic (9e minute), ce dernier sur une passe décisive d’Harry Kane.

La suite du match a confirmé la nette supériorité des Bavarois, qui ont alourdi le score par un penalty d’Harry Kane à la 26e minute et un but de Luis Diaz à la 29e minute. Avec 83% de possession de balle et de nombreuses occasions, le Bayern a livré une performance impressionnante et a conforté sa place en tête de la Bundesliga.