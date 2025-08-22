Bundesliga : Le Bayern piétine Leipzig

Le Bayern Munich a démarré la saison de Bundesliga en force, s’imposant largement 6-0 face au RB Leipzig à l’Allianz Arena. Le match, qui s’est tenu aujourd’hui, a vu le Bayern prendre l’avantage dès la première mi-temps. Grâce à des buts de Michael Olise et Luis Diaz, le club bavarois a rapidement creusé l’écart, menant 3-0 à la pause.

​La domination du Bayern s’est poursuivie en seconde période, Harry Kane s’illustrant avec un triplé pour clore le score. Le résultat de cette rencontre confirme la force offensive du Bayern Munich et le place en tête du classement de la Bundesliga après la première journée, tandis que Leipzig se retrouve en bas du tableau.