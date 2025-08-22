Bundesliga : Le Bayern piétine Leipzig

22-08-2025

Le Bayern Munich a démarré la saison de Bundesliga en force, s’imposant largement 6-0 face au RB Leipzig à l’Allianz Arena. Le match, qui s’est tenu aujourd’hui, a vu le Bayern prendre l’avantage dès la première mi-temps. Grâce à des buts de Michael Olise et Luis Diaz, le club bavarois a rapidement creusé l’écart, menant 3-0 à la pause.

​La domination du Bayern s’est poursuivie en seconde période, Harry Kane s’illustrant avec un triplé pour clore le score. Le résultat de cette rencontre confirme la force offensive du Bayern Munich et le place en tête du classement de la Bundesliga après la première journée, tandis que Leipzig se retrouve en bas du tableau.

Fil d'actualités

Ligue 1 : Le classement au terme de la troisième journée

22-08-2025

Club Africain : Sadok Mahmoud KO ! Retour après la trêve

22-08-2025

Bundesliga : Le Bayern piétine Leipzig

22-08-2025

France-L1 : Le PSG enchaîne face à Angers

22-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

Lire aussi

Allemagne Bundesliga : Le Bayern piétine Leipzig
Allemagne Allemagne : Le Bayern remporte la Supercoupe
Allemagne Allemagne : Le Bayern claque 75 millions pour Diaz
Allemagne Bundesliga : Le Bayern gagne et reprend son avanta

Fil d'actualités

Ligue 1 : Le classement au terme de la troisième journée

22-08-2025

Club Africain : Sadok Mahmoud KO ! Retour après la trêve

22-08-2025

Bundesliga : Le Bayern piétine Leipzig

22-08-2025

France-L1 : Le PSG enchaîne face à Angers

22-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’effondrement d&

18-04-2025