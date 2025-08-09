C1-C3 : Tirage au sort des matchs du premier tour ce samedi

La Confédération Africaine de Football effectuera ce samedi le tirage au sort des tours préliminaires de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération 2025-2026.

La cérémonie aura lieu à Dar es Salam en Tanzanie.

Le tirage débutera à 11h00 par la Coupe de la Confédération et sera suivi par celui de la Ligue des Champions.

La cérémonie sera retransmise en direct sur la chaîne YouTube officielle de la Confédération Africaine de Football.

Le premier tour préliminaire des deux compétitions aura lieu à la deuxième quinzaine du mois de septembre (19-21 septembre / 26-28 septembre).