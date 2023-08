C1 ; Voici les affiches et les dates des confrontations du deuxième tour préliminaire

Etoile du Sahel (Tun) Vs AS FAR Rabat (Mar)

AS Douanes (Bfa) Vs Espérance de Tunis (Tun)

St. George (Eth) Vs Al Ahly (Egy)

Bo Rangers (Sie) Vs CR Belouizdad (Alg)

Hafia (Gui) Vs Wydad Casablanca (Mar)

Al Ahly Benghazi (Lby) Vs ASEC Mimosas (Civ)

APR (Rwa) Vs Pyramids (Egy)

AS Real Bamako (Mli) Vs Nouadhibou (Mrt)

Al-Merreikh (Sou) Vs Young Africans (Tan)

Primeiro de Agosto (Ang) Vs Al-Hilal Omdurman (Sou)

Big Bullets (Mal) Vs TP Mazembe (Rdc)

Bumamuru (Bur) Vs Mamelodi Sundowns (Afs)

Jwaneng Galaxy (Bot) Vs Orlando Pirates (Afs)

Medeama (Gha) Vs Horoya (Gui)

Power Dynamos (Zam) Vs Simba SC (Tan)

UD Songo (Moz) Vs Petro Atlético (Ang)

Les matches aller de ce tour auront lieu entre le 15 et le 17 septembre.

Les manches retour seront disputées entre le 29 septembre et le 01er octobre.