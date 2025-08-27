CAB-CA : Chaouat marque ! L’arbitre assistant agressé. Match arrêté et victoire du CA

Le Club Africain se déplaçait à Bizerte pour y affronter le Club Athlétique Bizertin dans le cadre de la quatrième journée de la Ligue 1 Professionnelle.

Après une première période pauvres en occasions, la deuxième mi-temps n’a pas trop duré. En effet, les Clubistes ont rapidement ouvert le score grâce à une tête de Firas Chaouat. Quelques instants après, l’arbitre assistant a été touché par un projectile. Voyant la tête saignante, l’arbitre a arrêté le match.

Cette victoire du CA le propulse à la tête du classement en attendant la réponse de l’ES Zarzis demain.

Voici les autres résultats

AS Marsa 0-0 US Monastirienne

Stade Tunisien 2-0 ES Métlaoui (ST : Amado Ndiaye 36 mn, Wael Ouerghemmi 53 mn)

Olympique de Béja 0-0 JS Kairouanaise

Match arrêté (50 mn) : Club Athlétique Bizertin 0-1 Club Africain (CA : Firas Chawat 47 mn)