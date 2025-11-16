CAF Awards 2025 : La liste des finalistes

16-11-2025

La Confédération Africaine de Football a communiqué les noms des finalistes de la cérémonie CAF Awards 2025 pour le football masculin.

Cette cérémonie se déroulera à la ville de Rabat au Maroc le mercredi 19 novembre et débutera à 19h00.

Joueur de l’année : Achraf Hakimi, Mohamed Salah, Victor Osimhen

Joueur interclub de l’année : Mohamed Chibi, Oussama Lamlioui, Fiston Mayelé

Meilleur jeune joueur de l’année : Abdellah Ouazane, Othmane Maamma, Tylon Smith

Gardien de but de l’année : Yassine Bounou, Mounir Mohamedi, Rowen Williams

Entraineur de l’année d’une équipe masculine : Mohamed Ouahabi, Walid Regragui, Bubista

Club masculin de l’année : Pyramids FC, RS Berkane, Mamelodi Sundowns

Equipe nationale masculine de l’année : Cap-Vert, Maroc, Maroc U20

