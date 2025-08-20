Cahiers et manuels scolaires : disponibilité assurée pour la rentrée 2025-2026

À quelques semaines de la rentrée scolaire 2025-2026, les cahiers scolaires, qu’ils soient subventionnés ou de qualité supérieure, seront largement disponibles, a confirmé mercredi 20 août 2025 Samir Mouelhi, vice-président de la Chambre des fabricants de cahiers scolaires. Cette disponibilité a été rendue possible grâce à une augmentation de 25 % des quantités de papier allouées par le ministère du Commerce et du Développement des Exportations.

Selon M. Mouelhi, les cahiers subventionnés seront proposés à des prix très abordables, selon les tailles :

Cahiers subventionné

-24 pages : 430 millimes

-48 pages : 850 millimes

-72 pages : 1 400 millimes

Cahiers de qualité supérieure (super)

-24 pages : 1 000 à 1 500 millimes

-48 pages : 1 800 à 2 500 millimes

-72 pages : 2 200 à 3 000 millimes

Il a précisé que les prix ont enregistré une baisse de 25 à 35 % selon le type et le format.

Gnetnews