Chaleur intense et sirocco pour ce mercredi en Tunisie

Mercredi 20 août 2025, les températures seront en nette hausse sur l’ensemble du territoire tunisien, avec des maximales comprises entre 32 et 36 °C dans la région du Cap Bon, 37 à 43 °C dans la plupart des autres régions et pouvant atteindre 45 °C à Kairouan et dans l’extrême sud-ouest, où des coups locaux de sirocco sont attendus, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le ciel sera partiellement nuageux dans la majorité des régions, avec des nuages plus denses l’après-midi sur le nord-est du pays.

Le vent soufflera du secteur sud, relativement fort à fort sur les côtes et faible à modéré ailleurs. Sur les hauteurs, il se renforcera temporairement avec des rafales pouvant dépasser 60 km/h. La mer sera agitée à très agitée.

Gnetnews