Chaleur intense et sirocco pour ce mercredi en Tunisie

20-08-2025

Mercredi 20 août 2025, les températures seront en nette hausse sur l’ensemble du territoire tunisien, avec des maximales comprises entre 32 et 36 °C dans la région du Cap Bon, 37 à 43 °C dans la plupart des autres régions et pouvant atteindre 45 °C à Kairouan et dans l’extrême sud-ouest, où des coups locaux de sirocco sont attendus, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le ciel sera partiellement nuageux dans la majorité des régions, avec des nuages plus denses l’après-midi sur le nord-est du pays.

Le vent soufflera du secteur sud, relativement fort à fort sur les côtes et faible à modéré ailleurs. Sur les hauteurs, il se renforcera temporairement avec des rafales pouvant dépasser 60 km/h. La mer sera agitée à très agitée.

