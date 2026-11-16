CL-AFR-J01 : La CAF remplace les arbitres VAR de l’EST et du CA

La Confédération africaine de football (CAF) a finalement cédé aux demandes de la Fédération tunisienne de football (FTF) en modifiant les désignations des arbitres VAR pour les prochaines rencontres de Ligue des champions du Club Africain et de l’Espérance sportive de Tunis.

À l’origine de ce changement, la FTF avait vivement contesté l’arbitrage vidéo du duo marocain Hamza El Fariq et Hamza Nassiri lors du match Tunisie – Libye (éliminatoires de la CAN 2027), disputé vendredi dernier à Sfax. Leur maintien initial pour les matchs des clubs tunisiens en C1 avait provoqué une nouvelle protestation de l’instance tunisienne.

La CAF a donc rectifié le tir en nommant de nouveaux arbitres vidéo pour les deux premières journées de la phase de groupes :

1ère journée (Zamalek – Club Africain, au Caire) : Pierre Atcho et Tanguy Mebiame (Gabon).

2e journée (FC Nouadhibou – Espérance de Tunis, à Nouakchott) : Abdelaziz Ahmed et Ahmed Abdulrazak (Soudan).