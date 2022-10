CL-AFR : Vipers FC crée la sensation face au TPM

Après avoir obtenu le match nul (0/0) à Kampalay face aux Vipers FC, le TP Mazembe devait s’imposer ce samedi à Lubumbashi à l’occasion du match retour. Mais, les joueurs de l’équipe ougandaise ont résisté aux assauts des Congolais et n’ont pas encaissé de but. Lors de la séance des pénalties, les visiteurs se sont imposés (4/2) et obtenu leur qualification à la phase de poules. Le TP Mazembe disputera le dernier tour préliminaire pour une place en coupe de la CAF.

