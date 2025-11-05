CL-EURO : Le Barça déçoit ! Les gros bras assurent

La quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions s’est poursuivie avec une série de matchs riches en rebondissements, en particulier en Belgique.

Les favoris comme Manchester City et l’Inter Milan ont assuré leur domination, tandis que Chelsea a concédé un nul inattendu qui vient compliquer son parcours. Les spectateurs ont été servis en buts et en suspense jusqu’au bout, témoignant de l’intensité croissante de la compétition.

Club Bruges 3 – 3 FC Barcelone

Le match le plus spectaculaire de la soirée a vu le Club Bruges accrocher un FC Barcelone en difficulté sur un score de 3-3. Les Belges ont mené à trois reprises, grâce notamment à un doublé de Carlos Forbs, mais les Catalans ont toujours trouvé la ressource pour égaliser, le dernier but étant un contre son camp. La VAR a annulé un but brugeois dans les arrêts de jeu, scellant un partage des points spectaculaire qui relance le groupe.

Manchester City 4 – 1 Borussia Dortmund

Manchester City a déroulé à domicile face au Borussia Dortmund en s’imposant largement 4-1. L’équipe de Pep Guardiola a rapidement pris l’avantage, se montrant clinique et impitoyable devant le but malgré une résistance initiale des Allemands. Cette nouvelle victoire permet aux Citizens de conforter leur première place et d’assurer leur qualification pour la phase suivante avec une avance confortable.

Chelsea FC 2 – 2 Qarabağ

Chelsea a été tenu en échec à domicile par une surprenante équipe de Qarabağ qui est venue arracher le match nul 2-2 à Londres. Les Blues ont eu du mal à concrétiser leur domination et se sont fait surprendre à deux reprises par la formation azérie, vaillante et organisée. Ce résultat inattendu est un coup d’arrêt pour les Londoniens qui voient leur situation se compliquer dans un groupe serré.

Olympique de Marseille 0 – 1 Atalanta Bergame

L’Olympique de Marseille s’est incliné à domicile au Vélodrome sur le score de 0-1 face à l’Atalanta Bergame dans un match décevant offensivement pour les Phocéens. Malgré l’énergie des supporters, l’OM n’a pas réussi à trouver la faille face au bloc défensif italien, et le but encaissé leur coûte cher. Avec seulement trois points après quatre journées, les chances de qualification de Marseille s’amenuisent.

Galatasaray SK 3 – 0 Ajax Amsterdam

Galatasaray a facilement surclassé l’Ajax Amsterdam avec une victoire nette et propre de 3-0. Les Turcs ont dominé la rencontre de bout en bout, affichant une grande efficacité devant le but face à une équipe hollandaise en grande difficulté dans cette compétition. Ce succès permet à Galatasaray d’accumuler neuf points et de se positionner parmi les leaders de la phase de ligue.

Inter Milan 2 – 1 Kairat Almaty

L’Inter Milan a fait le travail sans briller en s’imposant 2-1 contre Kairat Almaty pour conforter sa place au classement. Les Nerazzurri ont rapidement mené, mais ont dû batailler jusqu’au coup de sifflet final face à une équipe d’Almaty combative. Le club italien assure l’essentiel et se rapproche des huitièmes de finale.

Newcastle United 2 – 0 Athletic Bilbao

Newcastle United a poursuivi sa belle campagne européenne avec une victoire méritée de 2-0 contre l’Athletic Bilbao. Les Anglais ont fait preuve de solidité défensive et ont réussi à débloquer la situation en seconde période pour s’assurer les trois points. Ce succès leur permet de rester au contact des premières places du classement général.

Benfica 0 – 1 Bayer Leverkusen

Le Bayer Leverkusen est allé chercher une victoire précieuse 1-0 sur la pelouse de Benfica. Le club allemand a réussi à marquer l’unique but du match, s’imposant de justesse contre des Portugais qui traversent une mauvaise passe. Ce résultat est essentiel pour Leverkusen dans la course à la qualification.