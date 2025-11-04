CL-EURO : Le Bayern passe à Paris ! Liverpool domine le Real

La quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions a livré son verdict avec des chocs intenses et des surprises. Les résultats de cette soirée ont eu des répercussions majeures sur la hiérarchie des groupes, clarifiant la situation pour certaines équipes et compliquant la tâche d’autres dans la course aux huitièmes de finale.

Des favoris ont trébuché tandis que des outsiders ont confirmé leur belle forme, nous offrant des scénarios haletants pour la suite de la compétition.

Paris Saint-Germain 1 – 2 Bayern Munich

Le choc au sommet a tourné à l’avantage du Bayern Munich, qui a infligé au PSG sa première défaite dans la compétition. L’équipe bavaroise s’est imposée 2-1 à Paris grâce à un doublé de Luis Diaz en première période, réduisant au silence le Parc des Princes. Malgré la blessure d’Hakimi, le but parisien n’a pas suffi à éviter une contre-performance qui relance le groupe.

Liverpool FC 1 – 0 Real Madrid

Dans une rencontre très attendue, Liverpool a pris sa revanche en s’imposant d’une courte tête face au Real Madrid. Un unique but a suffi aux Reds pour décrocher la victoire à Anfield, malgré une performance remarquable du gardien madrilène Thibaut Courtois. Ce succès est crucial pour Liverpool dans la course aux huitièmes de finale.

Slavia Prague 0 – 3 Arsenal

Arsenal a continué son parcours sans faute avec une victoire nette et propre de 3-0 sur la pelouse du Slavia Prague. Les Gunners ont assuré leur succès grâce à des buts de Bukayo Saka et un doublé de Mikel Merino. Les hommes d’Arteta enchaînent un nouveau clean sheet et consolident leur position en tête du classement.

Tottenham Hotspur 4 – 0 FC Copenhague

Tottenham a écrasé le FC Copenhague sur le score sans appel de 4-0 au Tottenham Hotspur Stadium. Les Anglais se sont montrés offensifs et réalistes, dominant largement le match du début à la fin. Cette victoire permet aux Spurs de se relancer après deux matchs nuls consécutifs en Ligue des Champions.

Atlético de Madrid 3 – 1 Union Saint-Gilloise

L’Atlético de Madrid a pris le meilleur sur l’Union Saint-Gilloise à domicile avec une victoire 3-1. Les Colchoneros ont fait la différence grâce à une performance offensive solide pour s’imposer devant leurs supporters. Ce succès leur permet de gagner des points précieux dans leur groupe.

Bodø/Glimt 0 – 1 AS Monaco

Monaco a remporté une victoire étriquée, mais essentielle, en s’imposant 1-0 sur le terrain de Bodø/Glimt. Le club de la Principauté a arraché les trois points grâce à une réalisation qui lui offre un petit bol d’air dans une phase de groupes compliquée. C’est une victoire précieuse dans leur quête d’une place pour la suite de la compétition.

Juventus Turin 1 – 1 Sporting CP

La Juventus et le Sporting CP se sont neutralisés sur le score de 1-1 dans une rencontre assez disputée. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup et ce match nul n’arrange aucune des deux formations, les laissant dans une position délicate au classement.

Napoli 0 – 0 Eintracht Francfort

Le match entre Naples et l’Eintracht Francfort s’est terminé sur un score vierge de 0-0. Malgré les occasions, les deux équipes n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets. Ce partage des points freine les deux clubs au classement.

Olympiakos 1 – 1 PSV Eindhoven

L’Olympiakos et le PSV Eindhoven ont fait match nul 1-1, se séparant sur un résultat qui ne satisfait probablement personne. Les deux formations ont marqué un but sans parvenir à se départager.