CL-EURO : Avalanche de buts en ouverture de la deuxième journée

Neuf matchs comptant pour la deuxième journée de la Ligue des chmapions d’Europe ont été disputés mardi soir. À noter la lourde défaite du Napoli contre le PSV Eindhoven.

Bayer Leverkusen 2 – 7 Paris Saint-Germain

Le PSG a réalisé une démonstration offensive impressionnante à l’extérieur.

L’équipe a marqué sept buts, dont un du revenant de blessure d’Ousmane Dembélé, nouveau Ballon d’Or.

Les Parisiens confirment leur excellente forme en phase de groupes avec une victoire écrasante.

Leverkusen, dépassé, n’a pu que limiter très partiellement la casse.

PSV Eindhoven 6 – 2 Naples

Le PSV a créé la surprise avec une large victoire spectaculaire face à Naples.

Les Néerlandais ont fait preuve d’une grande efficacité offensive en marquant six buts.

Naples a encaissé un nombre inhabituel de buts et a été largement dominé.

Cette performance place le PSV en bonne position pour la suite de la compétition.

FC Barcelone 6 – 1 Olympiakos

Le FC Barcelone a cartonné à domicile avec un score fleuve contre Olympiakos.

Fermin Lopez s’est illustré en inscrivant un triplé pour les Catalans.

Le Barça a maîtrisé la rencontre du début à la fin, assurant une victoire nette.

Les Grecs n’ont pu sauver que l’honneur en fin de match.

Arsenal 4 – 0 Atlético de Madrid

Arsenal a étrillé l’Atlético de Madrid avec une victoire catégorique à l’Emirates.

Les Gunners ont continué leur parcours sans faute en phase de groupes.

L’équipe anglaise a affiché une grande solidité défensive et une belle efficacité offensive.

Union Saint-Gilloise 0 – 4 Inter Milan

L’Inter Milan a poursuivi son sans-faute en s’imposant largement en Belgique.

Les Nerazzurri ont marqué quatre buts, assurant un succès confortable.

Des buts de Dumfries, Lautaro Martinez, Calhanoglu (sur penalty) et Esposito.

L’Union SG n’a pas pu rivaliser face à la supériorité des Italiens.

Newcastle 3 – 0 Benfica

Newcastle a remporté une victoire convaincante à domicile face à Benfica.

Les Anglais ont maîtrisé la rencontre en inscrivant trois buts.

Ce succès permet à Newcastle de gagner des points cruciaux pour la qualification.

Benfica a été muselé et n’a pas réussi à se créer de réelles opportunités.

Villarreal 0 – 2 Manchester City

Manchester City s’est imposé sans forcer sur la pelouse de Villarreal.

Haaland et ses coéquipiers ont assuré l’essentiel avec deux buts.

Les Citizens confirment leur statut de favori avec une victoire sérieuse.

FC Copenhague 2 – 4 Borussia Dortmund

Le Borussia Dortmund a remporté un match spectaculaire et riche en buts au Danemark.

Malgré la résistance de Copenhague (deux buts), Dortmund a assuré la victoire grâce à sa puissance offensive.

Dortmund prend de précieux points et reste en bonne position dans son groupe.

Kairat Almaty 0 – 0 Pafos

Ce match a accouché du seul score nul et vierge de la soirée.

Un match plutôt fermé et décevant en termes de spectacle.