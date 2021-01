CoopÃ©ration entre la Tunisie et la Libye dans les secteurs du pÃ©trole et de lâ€™Ã©nergie

Coopération entre la Tunisie et la Libye dans les secteurs du pétrole et de l’énergie

Les moyens de développer la coopération entre la Tunisie et la Libye dans les domaines du pétrole, de l’énergie et des industries électriques, ont été parmi les principaux thèmes évoqués, hier mercredi à Tripoli, entre l’ambassadeur de Tunisie en Libye, Lassaâd Ajili d’un côté, et le président du conseil d’administration de l’entreprise nationale de pétrole Libyenne, Mustapha Sanallah, et le président du conseil d’administration de la société générale d’électricité en Lybie, Wiem Abdelli, de l’autre.

Dans un communiqué relayé par la TAP, l’ambassade de Tunisie à Tripoli a indiqué que la rencontre avait porté sur les moyens de développer la coopération entre l’entreprise pétrolière libyenne et les sociétés tunisiennes, opérant dans les domaines du pétrole et de l’énergie.

Les deux parties ont convenu de tenir une séance de travail élargie, avec la participation des hommes d’affaires tunisiens, afin d’identifier les besoins du secteur pétrolier libyen, et de renforcer la coopération entre les deux pays dans ce domaine.

Le diplomate tunisien a affirmé « la solidité et la profondeur des relations de fraternité entre les deux pays », affirmant l’aspiration des sociétés tunisiennes à accéder au marché libyen, et à réaliser d’importants projets dans le secteur pétrolier.

Gnetnews