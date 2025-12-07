Coupe arabe : La Tunisie gagne mais quitte la compétition

07-12-2025

La Tunisie a conclu sa phase de groupes en s’imposant avec autorité face au Qatar (3-0), ce samedi au stade Al Bayt.

Une victoire convaincante, construite avec maîtrise, mais insuffisante pour poursuivre l’aventure, puisque dans le même temps, la Syrie et la Palestine se sont neutralisées (0-0), un résultat qui élimine les Aigles de Carthage.

