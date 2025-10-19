Coupe de la CAF : Formation rentrante de l’ES Sahel face Ã Nairobi United

Voici la composition rentrante de l’Etoile du Sahel qui affrontera cet aprÃ¨s midi les Kenyans de Nairobi United pour le compte du second tour aller de la Coupe de la ConfÃ©dÃ©ration :

Sabri Ben Hassan, Slaheddine Ghedamsi, Najeh Ferjani, Alphonce Omija, Nassim Hnid, Adem Ouertani, Fedi Ben Choug, Rayane Anane, Raki Aouani, Moussa Senghor, Yassine Chaabani.