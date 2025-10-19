Coupe de la CAF : Formation rentrante de l’ES Sahel face Ã Nairobi United
19-10-2025
Voici la composition rentrante de l’Etoile du Sahel qui affrontera cet aprÃ¨s midi les Kenyans de Nairobi United pour le compte du second tour aller de la Coupe de la ConfÃ©dÃ©ration :
Sabri Ben Hassan, Slaheddine Ghedamsi, Najeh Ferjani, Alphonce Omija, Nassim Hnid, Adem Ouertani, Fedi Ben Choug, Rayane Anane, Raki Aouani, Moussa Senghor, Yassine Chaabani.
Lire aussi
Coupe de la CAF Coupe de la CAF : Voici les rÃ©sultats de dimanche
Coupe de la CAF Coupe de la CAF : L’Etoile concÃ¨de la dÃ©fa
Coupe de la CAF Coupe de la CAF : Formation rentrante de l’E
Coupe de la CAF Coupe de la CAF : La Stade Tunisien concÃ¨de la dÃ