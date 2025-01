Coupe de la CAF : Le CS Sfaxien battu et éliminé !

Le Club Sportif Sfaxien a encaissé une nouvelle défaite en Coupe de la CAF. Cette fois, les Noirs et blancs se sont inclinés à Rades face aux Tanzaniens de Simba SC (0/1). Ce revers condamne définitivement le CSS qui reste dernier du classement de son groupe et est mathématiquement éliminé avec zéro point en quatre matchs. C’est la plus mauvaise participation de l’histoire du CS Sfaxien, quadruple vainqueur de la compétition.

GnetNews