Coupe de la CAF : Le programme pour le CS Sfaxien
01-11-2026
Le Club sportif sfaxien affrontera l’USM Alger (Algérie), Black Bulls (Mozambique) et l’AS Real de Bamako (Mali) en phase de poules de la Coupe de la Confédération.
451ère journée: 27-29 novembre 2026 Vs Black Bulls à Sfax
2e journée: 4-6 décembre 2026 Vs Real Bamako à Bamako
3e journée: 18-20 décembre 2026 Vs l’USM Alger à Alger
4e journée: 8-10 janvier 2027 Vs l’USM Alger à Sfax
5e journée: 15-17 janvier 2027 Vs Black Bulls à Maputo
6e journée: 22-24 janvier 2027 vs Real Bamako à Sfax.
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