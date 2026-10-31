Coupe de la CAF : Le programme pour le CS Sfaxien

Le Club sportif sfaxien affrontera l’USM Alger (Algérie), Black Bulls (Mozambique) et l’AS Real de Bamako (Mali) en phase de poules de la Coupe de la Confédération.

451ère journée: 27-29 novembre 2026 Vs Black Bulls à Sfax

2e journée: 4-6 décembre 2026 Vs Real Bamako à Bamako

3e journée: 18-20 décembre 2026 Vs l’USM Alger à Alger

4e journée: 8-10 janvier 2027 Vs l’USM Alger à Sfax

5e journée: 15-17 janvier 2027 Vs Black Bulls à Maputo

6e journée: 22-24 janvier 2027 vs Real Bamako à Sfax.