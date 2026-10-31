Coupe de la CAF : Le programme pour le CS Sfaxien

01-11-2026

Le Club sportif sfaxien affrontera l’USM Alger (Algérie), Black Bulls (Mozambique) et l’AS Real de Bamako (Mali) en phase de poules de la Coupe de la Confédération.

451ère journée: 27-29 novembre 2026 Vs Black Bulls à Sfax
2e journée: 4-6 décembre 2026 Vs Real Bamako à Bamako
3e journée: 18-20 décembre 2026 Vs l’USM Alger à Alger
4e journée: 8-10 janvier 2027 Vs l’USM Alger à Sfax
5e journée: 15-17 janvier 2027 Vs Black Bulls à Maputo
6e journée: 22-24 janvier 2027 vs Real Bamako à Sfax.

Fil d'actualités

Signature du contrat de reconstruction du stade d’El Menzah

01-11-2026

CL-AFR : Le Zamalek recevra le Club Africain au stade du Caire

01-11-2026

Sponsoring au Mondial 2026 : un pactole estimé entre 1,7 et 2,2 mil

01-11-2026

L’infatigable Harry Kane touche enfin le ciel

01-11-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire e

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Lire aussi

Coupe de la CAF Coupe de la CAF : Le programme pour le CS Sfaxien
Coupe de la CAF Coupe de la CAF : Voici la composition des groupes
Coupe de la CAF Coupe de la CAF : Le CS Sfaxien qualifié
Coupe de la CAF Coupe de la CAF : Les résultats des matchs de ven

Fil d'actualités

Signature du contrat de reconstruction du stade d’El Menzah

01-11-2026

CL-AFR : Le Zamalek recevra le Club Africain au stade du Caire

01-11-2026

Sponsoring au Mondial 2026 : un pactole estimé entre 1,7 et 2,2 milliards de do

01-11-2026

L’infatigable Harry Kane touche enfin le ciel

01-11-2026

Temps forts

Reportage – La canicule : Stades vides, aberration sanitaire et caisses as

23-08-2026

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025