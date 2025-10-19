Coupe de la CAF : Voici les rÃ©sultats de dimanche

Voici les rÃ©sultats des matches du deuxiÃ¨me tour aller de la Coupe de la ConfÃ©dÃ©ration disputÃ©s ce dimanche :

Nairobi United (Ken) 2-0 Etoile du Sahel (Tun)

Ferroviario Maputo (Moz) 0-1 AS Otoho d’Oyo (Con)

Flambeau du Centre (Bur) 1-1 Singida Black Stars (Tan)

Asante Kotoko (Gha) 0-1 Wydad Casablanca (Mar)

AF Amadou Diallo (Ivo) 1-0 USM Alger (Ag)

Hafia FC (Gui) 1-1 Chabab Riadhi Belouizdad (Alg)

US Forces ArmÃ©es (Bfa) 0-0 Djoliba AC (Mli)