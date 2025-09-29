Coupes africaines : Voici les adversaires des clubs tunisiens

29-09-2025

Voici le programme des matches du second tour préliminaire de la Ligue des Champions africaine et de la Coupe de la Confédération pour les quatre représentants tunisiens :

Ligue des Champions :

Rahimo FC (Burkina Faso) – Espérance Sportive de Tunis

Union Sportive Monastirienne – Jeunesse Sportive de Kabylie (Algérie)

Coupe de la Confédération :

Nairobi United FC (Kenya) – Etoile du Sahel

Olympique Club de Safi (Maroc) – Stade Tunisien

Voici les dates des matches de ce second tour retour :

Aller 17–19 Octobre / Retour 24–26 Octobre

