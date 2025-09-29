Coupes africaines : Voici les adversaires des clubs tunisiens

Voici le programme des matches du second tour préliminaire de la Ligue des Champions africaine et de la Coupe de la Confédération pour les quatre représentants tunisiens :

Ligue des Champions :

Rahimo FC (Burkina Faso) – Espérance Sportive de Tunis

Union Sportive Monastirienne – Jeunesse Sportive de Kabylie (Algérie)

Coupe de la Confédération :

Nairobi United FC (Kenya) – Etoile du Sahel

Olympique Club de Safi (Maroc) – Stade Tunisien

Voici les dates des matches de ce second tour retour :

Aller 17–19 Octobre / Retour 24–26 Octobre