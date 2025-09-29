Coupes africaines : Voici les adversaires des clubs tunisiens
29-09-2025
Voici le programme des matches du second tour préliminaire de la Ligue des Champions africaine et de la Coupe de la Confédération pour les quatre représentants tunisiens :
Ligue des Champions :
Rahimo FC (Burkina Faso) – Espérance Sportive de Tunis
Union Sportive Monastirienne – Jeunesse Sportive de Kabylie (Algérie)
Coupe de la Confédération :
Nairobi United FC (Kenya) – Etoile du Sahel
Olympique Club de Safi (Maroc) – Stade Tunisien
Voici les dates des matches de ce second tour retour :
Aller 17–19 Octobre / Retour 24–26 Octobre