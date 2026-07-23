Coupures d’électricité : 70% des restaurants touchés, selon la Chambre nationale des restaurateurs

Près de 70% des restaurants en Tunisie ont été affectés par les coupures répétées de courant électrique survenues durant la vague de chaleur, a annoncé le président de la Chambre nationale des restaurateurs, Islem Chaâbane.

S’exprimant ce jeudi 23 juillet 2026 sur les ondes de la Radio Nationale, M. Chaâbane a précisé que les 30% de restaurants n’ayant pas subi de coupures relèvent du secteur touristique.

Les restaurants touristiques épargnés par les coupures

Il a expliqué que les établissements touristiques n’avaient pas connu d’interruptions de courant, afin de préserver la saison touristique, selon ses propres termes.

Le responsable a par ailleurs évoqué une forte tension parmi les professionnels du secteur, confrontés à d’importantes pertes de denrées alimentaires de toutes sortes, du fait de ces coupures répétées.

L’invité de la Radio Nationale a appelé l’État à fournir les liquidités nécessaires à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), afin d’améliorer les services offerts aux citoyens et d’éviter que ces coupures récurrentes ne se reproduisent, en particulier durant les périodes de pointe de la consommation.